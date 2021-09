Die UN-Weltkulturorganisation Unesco hat entschieden: Die Region Bliesgau im Saarland wird für weitere zehn Jahre als Biosphärenreservat anerkannt. Wie das saarländische Umweltministerium am Dienstagnachmittag mitteilte, hat der Bliesgau die turnusmäßige Überprüfung durch die Unesco erfolgreich bestanden. Damit sei seine Anerkennung für weitere zehn Jahre gesichert. Diese Entscheidung traf der Internationale Koordinierungsrat (International Coordinating Council, ICC) als höchstes Entscheidungsgremium des Unesco-MAB-Programms in seiner Sitzung am Dienstag, 14. September. Die UNESCO lobte in ihrem Beschluss die Arbeit des saarländischen Biosphärenreservats als Modell für eine nachhaltige Entwicklung, das aufzeigt, wie die Erhaltung der Artenvielfalt mit einer Kulturlandschaft in Einklang gebracht und gleichzeitig eine positive wirtschaftliche und soziale Entwicklung herbeigeführt werden kann. Die Unesco stellte fest, dass die Zusammenarbeit zwischen den sieben Bliesgau-Kommunen Blieskastel, Mandelbachtal, Gersheim, Kleinblittersdorf, Kirkel, Homburg und St. Ingbert, dem Saarpfalz-Kreis und dem Saarland von „partnerschaftlichem Miteinander“ geprägt sei. Begrüßt wurde auch das im Bliesgau verfolgte Konzept „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“. Es gebe hier nachhaltige Projekte für Tourismus, Naturschutz, Regionalvermarktung und Klimaschutz.