Ein Abriss in Bildern: Seit gut sechs Wochen verändert sich das Gesicht der alten Parkbrauerei an der Hofenfelsstraße täglich. Ein Stück Stadtgeschichte verschwindet und bleibt vielen trotzdem noch eine ganze Weile im Gedächtnis, bevor Investor Manfred Schenk an dieser Stelle sein 60-Millionen-Projekt mit den Standbeinen Hotel, Seniorenheim und Wohnungen realisiert. Mario Moschel hat Momente des Abrisses in dieser Woche fotografisch festgehalten.

Gewölbekeller bestimmen den Untergrund nahezu in dem kompletten Gebiet. Foto: Moschel Trotz des Wassereinsatzes staubt es stark beim Abriss der Maschinenhalle . Foto: Moschel Den Staub drückt es sogar aus den Kellergewölben unter dem Gebäude heraus. Foto: Moschel Das Sudhaus und der von weithin sichtbare Schornstein stehen noch. Foto: Moschel Blick von der Parkstraße auf die größte Zweibrücker Baustelle. Foto: Moschel Ein Blick durch eine zerborstene Scheibe ins Sudhaus, das auch bald Geschichte ist. Foto: Moschel Der Staub sorgt für eine gespenstische Atmosphäre im hinteren Teil des Geländes. Foto: Moschel Foto: Moschel Blick ins und aus dem entkernten Wohnhaus. Foto: Moschel Unermüdlich kämpfen sich die Maschinen voran. Foto: Moschel Foto 1 von 10