Frühsommertage draußen genießen und abends aufs Konzert, zu einer der vielen Veranstaltungen im Angebot zu gehen, ist ein guter Plan. Die Tipps dazu.

Wenn die aktuelle Tour von Stahlmann „Schwarz wie der Tod“ daherkommt, dann muss die Band in der Neuen deutschen Härte zuhause sein. Und das sind die Göttinger seit 2008. Heute, am 22. Mai, 20 Uhr, kommen die brachialen Düstermänner ab 20 Uhr in den Cotton Club der Lautrer Kammgarn. Karten bei reservix.de.

Über 1000 Konzerte hat der Lothringer Chansonnier Noël Walterthum in Frankreich und Deutschland gegeben, mehr als 80 seiner Chansons sind auf Alben erschienen. Am 22. Mai, 20 Uhr, tritt er, begleitet von Marina Kavtaradze am Klavier, in Blieskastel in der Orangerie, Schloßbergstraße 35, auf, mit seinem Programm „Sturzbach der Gefühle“. Karten dafür gibt es bei ticket-regional.de.

Griechenland, Luxemburg, New York City, seiner speziellen Art von Weltmusik bleibt das Terminus in der Saarbrücker Bleichstraße auch an diesem Wochenende treu. Heute, 22. Mai, 21 Uhr, gehört die Bühne dort Les Signés Peignés , ein in Luxemburg lebendes Trio griechischer Musiker, das sich mit Gitarre, Bouzouki und Akkordeon zusammen mit einer Sängerin vor allem dem Rembetiko verschrieben haben: Eine zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem in armen Stadtvierteln entstandene griechische Musikmischung, die viel mit dem Blues gemeinsam hat. Karten an der Abendkasse.

Markus Fuhser Foto: oho

„Turn of Events“ nennt der in New York City lebende Pianist Matthieu Mazué sein Projekt, das 2015 ins Leben gerufen wurde. Mit ihm auf der Bühne sind am Samstag, 23. Mai, 21 Uhr, im Terminus in Saarbrücken der Schlagzeuger Francisco Mela, der unter anderem mit McCoy Tyner und Kenny Barron gespielt hat, und Diego Hedez, als Trompeter ein langjähriger Weggefährte des Kontrabassisten William Parker. Karten dafür sind an der Abendkasse zu erhalten.

„Durch die Jahre. And now“ nennen die beiden Künstler Franz Martin (Malerei, Zeichnung) und Christof A. Martin (Installation) ihre Ausstellung, die am 23. Mai ab 18.30 Uhr mit einer Vernissage in der Galerie Formart Galerie QHof in Zweibrücken, Höhenstraße 6, eröffnet wird. Mit Lukas Neuberger am Piano. Info: 06337 921112.

Temple of Thoth nennt sich ganz altägyptisch die Band, die am 23. Mai, 20 Uhr, ihren Nu-Metal-Sound und Alternative aus den 1990ern spielt, unterstützt von einem Auftritt des in Kaiserslautern geborenen New-Wave-Musikers David Mudra . Live in Zweibrücken, im Erdgeschoss, Gasthaus Sutter, in der Pirmasenser Straße 114. Karten an der Abendkasse.

Der amerikanische Bassist Patrick Atwater , in Nashville zuhause, und der Pianist Philipp Huchzermeier aus Kaiserslautern komponieren zusammen jeweils daheim, beidseits des Atlantiks. Saxophonist Max Kohns und Schlagzeuger Dominik Schmitt ergänzen das Jazz-Duo zum hochkarätigen Overseas Quartett, das am 23. Mai, 20 Uhr, in der Reihe „JA!ZZevau meets Kammgarn“ im Cotton Club in Kaiserslautern zu hören ist. Karten dafür bei reservix.de.

Heute im Cotton Club der Kammgarn zu hören: die Neue deutsche Härte mit Stahlmann. Foto: Stahlmann/oho

Neben den Rockefellers oder den Kennedys gehören auch die Addams zu den berühmtesten amerikanischen Familien. „The Addams Family - Das Musical“ bringt nun Einblicke in den Alltag der gruseligen und grotesken Familie am 23. Mai, 19 Uhr, auf die Bühne der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. Die Musicalkomödie erlebte 2010 ihre Broadway-Premiere und wurde dort weit mehr als 700-mal gespielt. Tickets sind bei ticket-regional.de zu erhalten.

Montag, 25. Mai, 20 Uhr, kommt die schwedische Stoner- und Desert Rock Band Truckfighters bei ihrer „Masterflow Tour 2026“ auch in die Stummsche Reithalle in Neunkirchen. Die Band aus dem schwedischen Örebro sind schon seit 25 Jahren mit ihrem Desert Rock auf ihrem eigenen fuzzgetränkten Weg und seit Jahren gilt die Band um das Gründungsduo Oskar „Ozo“ Cedermalm (Bass/Gesang) und Niklas „Dango“ Källgren (Gitarre) als eine der prägendsten Heavy-Psych-Rock-Bands Europas. Karten dafür verkauft ticket-regional.de.

Die Desert Rocker der Truckfighters aus Örebro in Schweden machen auf ihrer »Masterflow Tour 2026 « am Montag Station in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Archivfoto: Girard de Soucanton

Das war großes Kino, als Ende der 1970er die Gipsy Kings einen neuen Sound aus Südfrankreich via Europa über die halbe Welt verbreiteten. Die Band mit vielen Gitarristen und Sängern aus den Familien Reyes und Baliardo brachten mit Riesenhits wie „Bamboleo“, „Volare“ oder „Djobi Djoba“, gesungen meist in einem kantigen Spanisch, den Flamenco-Pop in die Welt und verkaufte Alben mit ihrer Musik in zweistelliger Millionenhöhe. Angeführt von Tonino Baliardo, zweifachem Grammy-Gewinner und einer der Masterminds der 1978er Gipsy Kings, kommt eine neue Generation der Gipsy Kings am 25. Mai, 20 Uhr, in die Garage Saarbrücken. Tickets dafür gibt es bei eventim.de.

Der 27. Mai gibt dem interessierten Publikum ab 20 Uhr erneut die Gelegenheit, im Cotton Club im Kammgarn in Kaiserslautern die „Katze im Sack“ zu kaufen. Wird sich sehr rentieren, denn in dieser neuen Reihe präsentieren Shakti und Matze (früher mon mari et moi) immer mittwochs zwei Überraschungsgäste aus der Welt der „kleinen Kunst“: Künstler, die, so die Idee der Reihe, in ihrer Heimat einfach das zeigen, was sie am liebsten tun und am besten können. So wie auch das Gastgeberpaar aus Kaiserslautern, das zudem an jedem dieser Abende ein Lied spielt, das noch niemand gehört hat. Für Fans der beiden ist das schon ein Grund, zu diesem Mittwochstermin in die Kammgarn-Kulturfabrik zu kommen. Karten gibt es dafür auf reservix.de.

Startete mit »Ich darf das, ich bin selber dick« ihre Comedy-Karriere und ist am 28. Mai in der Saarbrücker Garage zu Gast: Nicole Jäger zeigt ihr Programm »Grand Dame«. Foto: Jäger/oho

Die Poetry-Slam-Landesmeisterschaft „Reimland-Pfalz“ (!) beginnt am 28. Mai, 19 Uhr, in der Schreinerei der Lautrer Kammgarn mit dem U20-Wettbewerb und setzt sich in den nächsten Tagen bis zum Finale fort. Ein Pflichttermin für Poetinnen und Satzbaukünstler. Karten für alle Tage auf reservix.de.

Mit dem Programm „Ich darf das, ich bin selber dick“ startete Nicole Jäger 2016 ihre Comedy-Karriere, die sich durch die Jahre sehr gut an den weiteren Tourtiteln durch die Jahre beschreiben lässt: „Nicht direkt perfekt“, „Prinzessin Arschloch“, „Walküre“ und mit der aktuellen Tour „Grand Dame“ kommt die TV-Comedienne, Autorin und Podcasterin am 28. Mai, 20 Uhr, nach Saarbrücken in die Garage in der Bleichstraße 11. Karten sind bei eventim.de erhältlich.