Der Bau des in städtischer Verantwortung liegenden Teils des neuen Bahnhaltepunktes „Rosengarten“ an der Landauer Straße ist in Verzug. Zunächst für 2021 mit den Bahnsteig-Bau geplant, dann wegen hoher Auslastung von Baufirmen bei städtischen Projekten auf dieses Jahr verschoben, wird der Baubeginn des Park + Ride-Platzes (Autos und Räder) frühestens ins kommende Jahr fallen. „Wir warten auf Auskunft vom Land“, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza im Bauausschuss des Stadtrats. Durch die Verzögerung seien die finanziellen Beteiligungszusagen auf geänderte Verhältnisse anzupassen. Wenn die Zusagen aus Mainz eintreffen, könne man sofort loslegen, so Wosnitza. Die kalkulierten Kosten von 350.000 Euro werden wohl nicht zu halten sein. Am 12. Dezember hatte der erste Zug den neuen Bahnhaltepunkt angefahren. Der Halt soll den Öffentlichen Personen Nahverkehr zu Rosengarten und Rennwiese, aber auch zum Hofenfels-Gymnasium, zur Mannlich-Realschule und zur Niederauerbach-Kaserne verbessern. Zahlen über die bisherige Nutzung lägen der Stadtverwaltung nicht vor, sagte der Oberbürgermeister auf Anfrage. Man will sie beim Zweckverband Schienenpersonennahverkehr in Erfahrung bringen.