In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte an sieben VW-Transportern des Internet-Versandhändlers Amazon jeweils alle vier Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge waren auf dem frei zugänglichen Parkplatz eines Gasthofs in der Rosenkopfer Höhenstraße geparkt. Der Gesamtsachschaden beträgt 5500 Euro. Das teilte die Polizei mit. Sie bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.