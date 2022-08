Im Blieskasteler Ortsteil Blickweiler hat ein Reifenstecher sein Unwesen getrieben. Wie die Polizei meldet, hat jemand in der Nacht auf Montag, 1. August, in der Blieskasteler Straße in Blickweiler drei Reifen eines geparkten Autos plattgestochen. Zudem habe er die Beifahrerseite des Wagens zerkratzt. Um Zeugenhinweise bittet die Polizeiinspektion Homburg unter Telefon 06841 1060.