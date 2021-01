Mehrere Mülltonnen hat ein bislang Unbekannter Sonntagnacht zwischen 1:50 und 2:15 in der Homburger Innenstadt auf die Straße geworfen. Wie die Polizei berichtet war der Unbekannte in der Zweibrücker Straße, der Gerberstraße sowie der Talstraße unterwegs. Die Polizei musste die Mülltonnen von der Fahrbahn räumen, da sie eine Unfallgefahr für den Verkehr darstellten. Zeugen werden gebeten, sich an die Homburger Polizei zu wenden. Telefon 06841 1060.