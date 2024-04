Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen eine Autoscheibe eingeworfen und aus dem Fahrzeug einen Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich bei dem Auto um einen weißen Audi Q3 mit Homburger Kennzeichen. Er sei in der Homburger Fugelstraße in Höhe der Hausnummer 44 geparkt gewesen. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro, schätzt die Polizei. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06841 1060.