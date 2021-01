Aus Saarbrücken-Dudweiler wird vom Donnerstag, 28. Januar, ein Angriff auf ein neunjähriges Mädchen gemeldet. Nach Polizeiangaben hatte das Kind gegen 16 Uhr vor dem Edeka-Markt in der Sulzbachtalstraße auf eine Freundin gewartet. Plötzlich habe ein Mann die Neunjährige von hinten gepackt und zu Boden gerissen. Der Angreifer habe sie lautstark aufgefordert, mit ihm mitzugehen. Als das Kind sich wehrte und mit der Polizei drohte, habe der Mann abgelassen. Er sei dann auf der Beifahrerseite in einen dunklen Kleinwagens eingestiegen. Das Auto, gesteuert von einem weiteren Mann, habe den Edeka-Parkplatz in unbekannte Richtung verlassen. Das Kind wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Das Mädchen vertraute sich seiner Mutter an, die daraufhin die Polizei verständigte. Der unbekannte Täter soll etwa 50 Jahre alt sein. Er trug eine rote Jacke, eine schwarze Hose sowie blaue Schuhe mit weißen Sohlen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sulzbach unter Telefon 06897/9330.