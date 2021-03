Schon wieder wird aus dem Saarland ein Fall eines sogenannten Kinderansprechers gemeldet. Laut Polizei hat sich ein unbekannter Fußgänger am Donnerstag, 25. März, gegen 10.30 Uhr in Saarbrücken-Malstatt an zwei Jungen herangemacht, die sich auf dem Heimweg von der Schule befanden. Er habe die Kinder angesprochen und gefragt, ob sie „marokkanische Süßigkeiten“ haben wollen. Die Jungen lehnten ab und gingen weg. Beschrieben wird der Unbekannten als kleiner Mann mit dunkler Hautfarbe. Er habe gut Deutsch gesprochen, eine schwarze Jacke und Jeans getragen. Erst am 23. März war in Saarbrücken-Burbach ein hellhäutiger Kinderansprecher aufgefallen.