Ein bislang Unbekannter hat am Montag um 19.10 Uhr im Bereich des Bahneinschnitts einen Gegenstand auf das Auto einer 45-jährigen Frau geworfen, berichtet die Polizei. Das Auto wurde beschädigt, zu einem Unfall kam es nicht. Beim Befahren des Bahneinschnitts in Richtung Autobahn erkannte die 45-jährige Autofahrerin eine männliche Person, die sich mit ihrem Oberkörper über das Brückengeländer einer über den Bahneinschnitt führenden Brücke (entweder Brücke Steinhauser Straße oder Fußgängerbrücke Obere Himmelsbergstraße) lehnte und beim Passieren des Autos gezielt einen Gegenstand aus der Hand fallen ließ. Der unbekannte Gegenstand – möglicherweise ein Stein – traf die Windschutzscheibe, die dadurch beschädigt, aber nicht durchschlagen wurde. Wie die Polizei mitteilt, sei es der Autofahrerin gelungen, trotz des Schrecks die Kontrolle über ihren Wagen zu behalten und einen Unfall zu vermeiden. Die Frau beschrieb den Werfer als männlichen, dunkelhaarigen Jugendlichen, der dunkel gekleidet war. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos, der Wurfgegenstand wurde nicht gefunden. Die Polizeiinspektion Zweibrücken hat ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und sucht Zeugen, die sich unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de melden können.