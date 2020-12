Seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen hat am Sonntag ein Unbekannter im Umfeld des Hallplatzes. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beschädigte der Täter zwischen 3.55 und 4.10 Uhr im ersten Obergeschoss des Hallplatz-Parkhauses den Schließsensor einer elektronischen Schiebetür sowie das Ausgabefach eines Kassenautomaten – vermutlich mit einem Baseballschläger. Auch ein Stockwerk tiefer richtete der Unbekannte einen Schaden an einem Kassenautomaten an. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter zudem auch eine Klingel an der Laderampe des Cap-Marktes zerstörte. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 1000 Euro. Die Polizei hat die Videoanlage des Parkhauses ausgewertet und suchen einen Täter, der eine dunkle Daunenjacke, dunkle Hosen und eine bunte Maske trug. Der Unbekannte hat lange Haare und hatte einen länglichen Gegenstand, vermutlich einen Baseballschläger, bei sich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail entgegen.