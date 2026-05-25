Ein Unbekannter hat in einem Einkaufsmarkt am Zentralen Busbahnhof in Zweibrücken die Geldbörse einer 83-jährigen Kundin gestohlen. Die Tat geschah am Samstagmittag zwischen 11 und 11.30 Uhr. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Täter nutzte einen unbeobachteten Moment und nahm die Geldbörse aus dem Einkaufskorb, der im Einkaufswagen der Frau stand.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon 0631 369-15399 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.