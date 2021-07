Einer 82-Jährigen wurde am Mittwochvormittag die Handtasche auf dem Parkplatz des Aldi gegenüber John Deere geklaut.

Der Täter, der zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und ein mitteleuropäisches Aussehen haben soll, griff sich die Tasche der Frau, als sie diese vor ihrem Fahrzeug abstellte, um die Waren einzuladen. Der Mann fuhr anschließend in einem weißen Auto in Richtung Einöd. Neben persönlichen Gegenständen wie dem Haustür- und Autoschlüssel der Frau sollen noch ungefähr 100 Euro darin gewesen sein. Der Gesamtschaden beträgt 250 Euro, teilte die Polizei mit. Hinweise nimmt sie unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.