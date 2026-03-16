Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstag, 14. März, gegen 20.30 Uhr einen 23-Jährigen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Zweibrücken ins Gesicht geschlagen. Das teilte die Polizei mit. Der junge Mann erlitt demnach Schwellungen im Gesicht sowie eine blutende Lippe. Nach der Tat flüchtete der Angreifer vom Tatort. Der Geschädigte, der laut Polizei alkoholisiert war, konnte keine Hinweise zur Identität des Täters geben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631 36915399 entgegen.