Am Samstag gegen 10.15 Uhr schlug ein Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren nach einem Streitgespräch in der Fußgängerzone in Höhe des Spielwarenladens mit einer Bratpfanne auf zwei Passanten (männlich, 22 und 41 Jahre) ein. Die beiden alkoholisierten Geschädigten wurden leicht verletzt. Der schwarz gekleidete, unbekannte Täter lief danach in Begleitung eines weiteren etwa 30 bis 40 Jahre alten Mannes und eines etwa achtjährigen Kindes davon. Das teilte die Polizei mit. Sie sucht nun Zeugen der Taten. Hinweise nimmt sie unter Telefon 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.