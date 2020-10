Im Kastanienweg scheiterte der Versuch eines Unbekannten, eine Handtasche aus einem grauen Hyundai iX35 zu stehlen. Der Täter machte sich zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, an dem Auto zu schaffen, auf dessen Rücksitz die Handtasche gut sichtbar abgestellt war, berichtet die Polizei. Die Dieb scheiterte zunächst an der hinteren linken Scheibe des Fahrzeugs, beim Dreiecksfenster war er erfolgreicher und brachte dieses zum Platzen. Jedoch kam er offenbar von da aus nicht an das Objekt der Begierde heran. Am Auto entstand ein Schaden von 1000 Euro, schätzt die Polizei, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail.