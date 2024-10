Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 23.25 Uhr eine 20-Jährige angegriffen und durch einen Schlag in die Rippen leicht verletzt. Der Täter und zwei weitere männliche Personen sprachen die Frau auf der Straße an. Plötzlich wurde sie von einem aus der Gruppe geschlagen. Wer es war, steht laut Polizei noch nicht fest. Die 20-Jährige gab an, dass zwei Täter dunkle Haare hatten und schwarze Jacken trugen, der dritte hatte blonde Haare und trug eine rote Jacke mit schwarzen Ärmeln. Hinweise nimmt die Polizei entgegen, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, Telefon 06332 9760.