Mit einer Armbrust hat jemand am Dienstag zwischen 11 und 14 Uhr in Bechhofen auf ein Haus in der Heidestraße geschossen und dabei die Regenrinne beschädigt. Der Bolzen der Armbrust prallte von der Regenrinne ab und wurde in einem Nachbargarten gefunden. Der unbekannte Schütze stand vermutlich im Bereich Schulstraße/Talstraße, teilte die Polizei am Wochenende mit. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz und bittet Zeugen um Hinweise an die Telefonnummer 06332/9760.