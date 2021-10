Am Dienstagabend, 5. Oktober, hat jemand zwei selbstgebastelte Nagelbretter auf der Kreppstraße in Saarwellingen (Kreis Saarlouis) ausgelegt. Laut Polizei wurden die beiden Nagelbretter mit massiven, selbstschneidenden Schrauben präpariert und mitten auf der Fahrbahn platziert. Eine Verkehrsteilnehmerin habe die Gefahrenstelle rechtzeitig bemerkt und die Polizei verständigt. Diese ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.