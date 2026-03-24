In Homburg hat am Sonntagabend ein Unbekannter einen geparkten Linienbus geklaut und ist mit ihm eine längere Strecke bis nach Rheinland-Pfalz gefahren. Die Polizei hat den Bus am Tag darauf in der Homburger Innenstadt, auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Am Stadtbad, gefunden – samt frischen Kratzern an der Karosserie. Wie die Polizei berichtet, sei der blaue Linienbus mit MZ-Kennzeichen am Sonntagabend in der Pappelstraße geparkt gewesen, als der Dieb einstieg und davonfuhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 oder per Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de zu melden.