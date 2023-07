Zwei ähnlich gelagerte Fälle von Vandalismus in Zweibrücken in der Nacht auf Samstag lassen vermuten, dass ein und derselbe Täter dahintersteckt. Wie die Polizei berichtet, wurde in der Himmelsbergstraße die Windschutzscheibe eines geparkten dunkelblauen Audi A3 beschädigt. Schuhabdrücke auf der Motorhaube sowie das Schadensbild an der Scheibe lassen die Polizei darauf schließen, dass ein noch unbekannter Täter gegen die Scheibe getreten hat. Am Audi sei etwa 1000 Euro Schaden entstanden. In derselben Nacht wurde in der Alten Steinhauser Straße ein grauer Mercedes-Benz Kombi angegangen. Der Wagen habe sogar in einer Garage gestanden. Deren Tor wurde vom Täter aufgeschoben; anschließend habe der Unbekannte gezielt den linken Außenspiegel beschädigt. Hier wird der Schaden auf rund 350 Euro beziffert. Die Polizei in Zweibrücken bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332 9760 beziehungsweise unter E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.