Ein unbekannter Täter hatte in einer Zugtoilette eine Kamera angebracht, um die Reisenden zu filmen. Wie die Polizei berichtet, hat der Täter die Kamera bereits am 24. Oktober 2023, mutmaßlich zwischen 13.16 und 14.56 Uhr, in der Regionalbahn (RB) 71 installiert; der Zug fährt vom Bahnhof St. Ingbert zum Bahnhof Trier/Süd. Die Polizei bittet um Zeugen unter der Telefonnummer 06897 9330.