Einen erheblichen Schaden hat am Sonntag gegen 15.30 Uhr ein BMW-Fahrer in der Oselbachstraße vor dem Verwaltungsgebäude des Umwelt- und Servicebetriebs UBZ verursacht. Er beging dann Fahrerflucht. Nach Angaben der Polizei geriet der Fahrer eines dunkelblauen BMW – davon zeugen die Spuren am Unfallort – unmittelbar vor der nach links abknickenden Vorfahrt zur 22-er Straße nach rechts auf den Bürgersteig, durchfuhr ein Blumenbeet und krachte frontal gegen einen Verteilerkasten, der durch den Aufprall völlig zerstört wurde. Trotz erheblicher Beschädigungen am Fahrzeug setzte der unbekannte BMW-Fahrer seine Fahrt in der Oselbachstraße fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin meldete den Unfall der Polizei. Die Beschreibung deckt sich mit den Fahrzeugteilen, die die Polizei vor Ort vorfand. Den Schaden am Verteilerkasten schätzt die Polizei auf einen mittleren bis hohen vierstelligen Eurobetrag. Darüber hinaus entstand ein Schaden von etwa 200 Euro am Blumenbeet. Die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, sucht weitere Zeugen der Unfallflucht. Zudem will sie wissen, wer am Sonntag nach 15.30 Uhr einen blauen BMW mit einem erheblichen Frontschaden gesehen hat und Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben kann.