Ein Unbekannter ist gegen 4.45 Uhr in der Nacht zum Samstag in die Pizzeria Original American Pizza in der Saarpfalz-Straße in Homburg-Jägersburg eingebrochen und hat Bargeld aus der Kasse geklaut. Bei der Diebessumme handelt es sich um einen „niedrigen, dreistelligen Betrag“, teilt ein Sprecher der Polizei Homburg der RHEINPFALZ auf Nachfrage mit. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 oder per Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de zu melden.