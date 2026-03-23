Am Samstagabend ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, habe der Täter zwischen 18.30 und 21.30 Uhr die Haustür aufgehebelt und anschließend die Schränke im Haus durchwühlt. Wie hoch der Sachschaden ist, sei noch unklar. Hinweise zum Täter liegen laut Polizei nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 oder per Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de bei der Polizei Homburg zu melden.