Ein Mann hat einen Blitzer in der Homburger Heinrich-Spoerl-Straße mit grauer und weißer Farbe besprüht. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat am Dienstag gegen 21 Uhr ereignet. Ein dunkel gekleideter Täter sei am Abend von einem blauen Ford Fiesta zur Straße gefahren worden, an der der Blitzer steht. Dann sei er zu Fuß geflohen. Die Polizei sucht unter Telefon 06841 1060 nach Zeugen.