Ein Unbekannter hat am Sonntag um 3.30 Uhr in Rieschweiler-Mühlbach mit seinem Auto zwei Pkw beschädigt. Die Polizei vermutet, dass es sich bei seinem Fahrzeug um einen Ford in Weiß, Grau oder Silber handelt.

Damit fuhr der Täter auf der Hauptstraße in Richtung Thaleischweiler-Fröschen und beschädigte dort die zwei abgestellten Autos. Danach entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, wird von den Beamten gebeten, sich mit der Polizei Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.