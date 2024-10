Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Wochenende den schwarzen BMW X1 eines 26-Jährigen beschädigt.

Der 26-Jährige parkte sein Auto am Samstagabend um 17 Uhr in einer markierten Parkbucht am rechten Fahrbahnrand der Karlstraße, teilte die Polizei mit. Als er am Folgetag gegen 19.20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Heckstoßstange fest. Die Polizei vermutet, dass der BMW beim Ausparken aus der Parklücke hinter dem Wagen des 26-Jährigen beschädigt wurde. Die Höhe des Schadens beträgt laut Polizei 800 Euro.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung zu setzen, Telefon 06332 9760.