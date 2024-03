Ein Unbekannter hat einen 62-jährigen Mann am Montag mit Pfefferspray angegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.10 Uhr an einem Kiosk in der Hofenfelsstraße. Der Täter, der zusammen mit einer Frau „mittleren Alters“ unterwegs gewesen sein soll, konnte von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittler beschreiben den flüchtigen Mann als hellhäutig, mittleren Alters, vermutlich Deutscher. Die Begleiterin sei ebenso hellhäutig, tätowiert und habe eine Tarnhose getragen. Der Angegriffene erlitt glücklicherweise keine ernsten Verletzungen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet Zeugen, sich zu melden unter 06332 9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.