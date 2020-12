Ein Unbekannter hat am Mittwochabend zwischen 20.40 und 20.45 Uhr in Kirkel-Limbach die Shell-Tankstelle auf der Windschnorr ausgeraubt und eine Mitarbeiterin mit einer Pistole bedroht. Laut Polizei war die 30-jährige Tankstellenmitarbeiterin gerade außerhalb der Tankstelle, als der bislang unbekannte Täter auf sie zukam und aus seiner Jackentasche eine schwarz-silberne Pistole zog. Er richtete die Mündung der Pistole auf die Frau und verlangte von ihr das Bargeld. Im Verkaufsraum öffnete die Frau die Kasse, der Täter nahm das Geld, steckte es in seine Jackentasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Kirkel-Neuhäusel. Die Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt. Sie beschreibt den Täter so: etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, südländischer Typ, schmale Statur. Er trug eine blaue Jeans, einen khakifarbenen Parka, einen schwarzen Schal, eine schwarze Basecap und Handschuhe. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, konnte den Mann aber nicht finden. Sie sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Homburg zu melden: Telefon 06841/1060.