Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag zwei Matratzen in Brand gesteckt, die an einer Hausfassade lehnten. Passanten hatten die brennenden Matratzen in der Großherzog-Friedrich-Straße bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert, die das Feuer löschten. An der Hauswand entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.