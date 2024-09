Unbekannte haben am Samstagmorgen ein Feld nahe des Blieskasteler Stadtteils Blickweiler angezündet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter Grünschnitt auf dem Feld, das sich direkt neben der Ballweiler Straße zwischen dem Stadtteil Blickweiler und dem Ballweiler Ortsteil Wecklingen befindet, in Brand gesteckt. Bevor sich das Feuer ausbreitete, habe es die Feuerwehr löschen können. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Die zuständige Polizeiinspektion Homburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.