Bislang Unbekannte haben Donnerstagnacht, 24. März, zwischen 3.20 Uhr und 3.35 Uhr versucht, in den Globus Markt in Einöd einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, näherten sich drei Täter mit einem dunklen Auto über den Parkplatz in Richtung der Cafeteria und machten sich dort an einer verschlossenen Tür zu schaffen. Dabei wurden die Unbekannten offensichtlich gestört und sie flohen in Richtung der Neumorgenstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Sie hofft, dass einer der Lieferanten auf dem Parkplatz die Täter beobachtet hat, Telefon 06841 1060.