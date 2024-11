Am Wochenende haben Unbekannte zu verschiedenen Zeiten mehrere Gegenstände von der Talbrücke in Oberkirchen in der Gemeinde Freisen (Landkreis St. Wendel) geworfen. Wie die Polizei berichtet, seien auch vorbeifahrende Fahrzeuge von den Wurfgeschossen getroffen und teils beschädigt worden. Personen seien nicht verletzt worden. Die Polizei weist darauf hin, dass ein solches Handeln einen massiven Eingriff in den Straßenverkehr und eine Straftat darstellt. Zeugen sucht die Polizei St. Wendel unter der Telefonnummer 06851 8980.