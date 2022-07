Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend in der Turnhalle und in den Umkleideräumen der Thomas-Mann-Grundschule in Ixheim Schaum aus einem Feuerlöscher versprüht. Zudem wurden Papierhandtücher und Mülleimer umhergeworfen. Der Feuerlöscher konnte vor Ort nicht aufgefunden werden. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Das teilte die Polizei mit. Sie bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.