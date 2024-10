Unbekannte haben versucht, in eine Kindertagesstätte im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen einzubrechen. Die Polizei vermutet, dass sich die Tat in der Zeit von Freitag bis Dienstag, 11. bis 15. Oktober, ereignet hat. Dabei beschädigten die Täter mehrere Fenster und Türen der Einrichtung in der Heiligentalstraße. Es gelang ihnen jedoch nicht, sich Zutritt zu verschaffen. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 500 Euro. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.