Diebe haben in der Nacht auf Mittwoch, 6. Oktober, im Blieskasteler Ortsteil Breitfurt eine schwere Baumaschine gestohlen. Nach Polizeiangaben wurde von einer Tiefbaustelle, in der neben dem Radweg in Breitfurt Glasfaserkabel verlegt werden, ein sogenannter Grabenverdichter entwendet. Der Schaden betrage etwa 2000 Euro. Um Hinweise bittet die Homburger Polizei unter Telefon 06841 1060.