Unbekannte haben übers Wochenende im Unteren Hornbachstaden die hintere Bordwand eines weißen Kipplasters abmontiert und gestohlen. Der Laster stand vor der Hausnummer 41. Der Wert des Diebesguts beträgt 350 Euro. Das teilte die Polizei mit. Sie bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.