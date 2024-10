Drei E-Scooter sind in dieser Woche in Zweibrücken gestohlen worden. In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter zwei unverschlossen abgestellte E-Scooter im Wert von 1300 Euro von einem Anwesen in der Zeppelinstraße entwendet, teilt die Polizei mit.

Außerdem wurde in der Zeit von Montag auf Dienstag ein E-Scooter in der Ringstraße geklaut. Auch er war unverschlossen abgestellt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 490 Euro. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Beamten sind telefonisch unter 06332 9760 und per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de erreichbar.