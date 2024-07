Unbekannte haben bereits am 13. Juli gegen 18 Uhr ein Waldlager im Homburger Stadtteil Bruchhof-Sanddorf in Brand gesetzt. Das berichtet die Polizei jetzt in einer Pressemittelung. Die Beamten vermuten, dass Jugendliche hinter der Brandstiftung stecken. Die aus trockenen Ästen bestehende Umbauung des Waldcamps brannte komplett aus und musste von der Homburger Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 06841 1060.