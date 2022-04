Bislang Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 31. April, und Donnerstag, 7. April, den Katalysator eines Chevrolet Tahoe gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war der Wagen mit Neunkircher Kennzeichen auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt in der Saarbrücker Straße geparkt. Der Katalysator sei per Trennschleifer am Unterboden des Autos abgeschnitten und anschließend mitgenommen worden. Laut ADAC dient der Katalysator dafür, das giftige Kohlenmonoxid der Abgase in Kohlendioxid (CO2) umzuwandeln. Grund für die Diebstähle sind die Edelmetalle, die im Katalysator verbaut sind: Palladium, Platin und Rhodium. Ebenso seien vor allem ältere Benzin-Autos von den Diebstählen betroffen. Diesel-Autos, so der ADAC, geraten kaum ins Auge der Diebe.