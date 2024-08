Am Samstagmorgen, den 03.08. gegen 7:15 Uhr waren drei männliche Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aus der Stadtmitte kommend in Richtung Alte Ixheimer Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 36 schlug einer der drei Männer laut Polizeiangaben im Vorbeigehen eine Schaufensterscheibe ein. Im Anschluss hätten sich die Männer eilig vom Unfallort entfernt und seien in einen grauen Opel Astra gestiegen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefahr 2000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter beziehungsweise dem Tathergang machen kann, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail unter pizweibrücken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.