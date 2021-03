Zwei Neunkircher Schulen sind in der Nacht auf Samstag Opfern von Vandalismus und Einbruch geworden. Wie die Polizei berichtet, sind die Gemeinschaftsschule in der Haspelbergerstraße und das Gymnasium am Steinwald betroffen.

Am Steinwald-Gymnasium haben Unbekannte laut Polizei ein Fenster zum Lehrerzimmer aufgebrochen, das haben sie daraufhin durchwühlt und einen Kaffeeautomaten darin aufgebrochen. Ebenfalls wurde ein Fenster an der Gemeinschaftsschule versucht aufzubrechen, dabei barst das äußere Glas der Mehrfachverglasung.