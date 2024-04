Zwischen vorigem Freitag und Montagmorgen haben Unbekannte zwei Wohnwagen in Blieskastel gestohlen. Wie die Polizei berichtet, sei ein Wohnwagen in der Blickweilerstraße vom abgeschlossenen Gelände eines Betriebs, und der zweite von der Straße Auf dem Kissel im Stadtteil Blickweiler gestohlen worden. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten in Zusammenhang stehen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06841 1060 zu melden.