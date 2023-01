Bislang unbekannte Täter hoben laut Polizei am Freitag auf einem Firmengelände in der Gottlieb-Daimler-Straße vermutlich mit einem mitgebrachten Wagenheber drei nicht zugelassene Autos an, setzten sie auf Pflastersteine ab und montierten die Räder ab. Bei den drei Wagen handelt es sich um nicht zugelassene Mercedes-Benz, die auf dem Firmengelände parkten, bei den Felgen teilweise um hochwertige Sportfelgen. Der Schaden wird auf den hohen vierstelligen Eurobereich geschätzt. Am Mittwoch war es in derselben Straße schon zu einer ähnlichen Tat gekommen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.