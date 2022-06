Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 15. Juni, 16.30 Uhr und Donnerstag, 16. Juni, 11.30 Uhr, in der Bitscher Straße Kennzeichen und -halterung eines Yamaha-Motorrads gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.