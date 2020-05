In mindestens vier Fällen haben sich am Donnerstag Unbekannte am Telefon als falsche Polizeibeamte ausgegeben. Wie die Polizei mitteilte, riefen sie zwischen 13 und 14.30 Uhr bei Zweibrückern an und erzählten, dass sie nach einem Einbruch in der Nachbarschaft drei Täter festgenommen hätten. Weitere Täter seien jedoch noch auf der Flucht. Im Anschluss versuchten die Anrufer, durch geschickte Fragen, mehr über die finanzielle Situation der Angerufenen zu erfahren. „Die Polizei warnt dringend davor, solchen Anrufern Glauben zu schenken. Die Polizei fragt am Telefon nie nach den individuellen Vermögensverhältnissen“, teilte die Zweibrücker Polizei mit. Gegen die Unbekannten wurde Anzeige erstattet.