Unbekannte haben in der Nacht von Samstag zum Sonntag in Zweibrücken einen Transporter gestohlen. Nach Angaben der Polizei stahlen sie das Fahrzeug von einem öffentlichen Parkplatz in der Lützelstraße und schlugen dafür vermutlich die Scheibe der Fahrertür ein.

Die Fahrt endete auf der L213 zwischen Kirrberg und Mörsbach, wo Beamte der Polizeiinspektion Homburg den Transporter festgefahren fanden. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken suchte Zeugen, die sich unter Telefon 0631 369-15399 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de melden können.