Kurioser Diebstahl in Gersheim: Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag, 3. Mai, und Samstagabend, 4. Mai, ein Highland-Rind von einer Koppel in Bliesdalheim gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat der Täter das Vorhängeschloss an einem Weidetor aufgebrochen. Anschließend, so der Bericht, hat er das Tier von der Koppel geführt und womöglich per Viehanhänger, der in der Eisenbahnstraße abgestellt war, abtransportiert. Der Wert des Highland-Rind beträgt laut Polizei 2000 Euro. Zeugen sollen sich an die Homburger Polizeiinspektion wenden, Telefon 06841 1060.